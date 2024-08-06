حزب الله اللبناني يستهدف بـ "المسيّرات الإنقضاضية" ثكنة إسرائيلية شمال عكا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف ثكنة شراغا الإسرائيلية شمال عكا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية.

وقال الحزب في بيان صحفي ، إنه" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جغولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة".

وأشار البيان إلى أن المسيرات "أصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة".‏

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً جوية استهدفت بلدة الخيام الجنوبية بصاروخين. وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني الى المكان، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلاً في حارة النادي في بلدة ميفدون في جنوب لبنان.

وارتفعت سحب الدخان وتوجهت سيارات الإسعاف الى المكان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن" عدد شهداء غارة العدوة في بلدة ميفدون ارتفع إلى خمسة أشخاص، والعمل مستمر لرفع الأنقاض وإزالة الركام" ، مشيرا إلى أن القصف المدفعي المعادي على بلدة الوزاني الجنوبية أدى إلى إصابة طفل من مواليد العام 2011 بجروح متوسطة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل ، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.