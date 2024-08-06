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أبو هشيمة الخير توزع الآلاف من كراتين المواد الغذائية ببنى سويف ضمن حملة إيد واحدة

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القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني.. أبو هشيمة الخير تواصل توزيع  الآلاف من كراتين المواد الغذائية ببني سويف ضمن حملة إيد واحدة
 

واصلت  مؤسسة أبو هشيمة الخير تتفيذ فعاليات حملة 'إيد واحدة' بمحافظة بني سويف، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي أطلق مبادرة 'إيد واحدة' بهدف تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر الأولى بالرعاية.

 

قامت المؤسسة بتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة، وذلك ضمن جهود الحملة الرامية إلى دعم مليون ونصف المليون أسرة في مختلف محافظات الجمهورية.

 

الجدير بالذكر أن مؤسسة أبو هشيمة الخير تواصل نشاطها في مجال المسؤولية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات و التنموية في مختلف محافظات مصر، مؤكدة التزامها بدعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة

 

يذكر أن حملة 'إيد واحدة' تهدف إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

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توزيع كراتين المواد الغذائية

 

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حملة إيد واحدة

 

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توزيع الكراتين

 

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حملة إيد واحدة

 

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جانب من التوزيع

 

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كراتين الخير

 

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حملة إيد واحدة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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