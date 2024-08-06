متظاهرون من الحريديم يقتحمون قاعدة تل هشومير قرب تل أبيب احتجاجًا على التجنيد الإجباري

اقتحم متظاهرون من الحريديم اليهود قاعدة تل هشومير قرب تل أبيب خلال مظاهرة ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي. ويأتي ذلك مع استمرار المعارك في قطاع غزة والخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي في القطاع في مواجهة الفصائل الفلسطينية والشمال أمام "حزب الله".

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