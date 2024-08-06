"أ ف ب": تمديد تعليق رحلات "إير فرانس" و"ترانسافيا" إلى بيروت حتى الخميس ضمنًا على الأقل

أفادت شركة "إير فرانس" للطيران بأنها "وشركة ترانسافيا تمددان مجددًا تعليق رحلاتهما بين مطار شارل ديغول بباريس ومطار بيروت الدولي حتى الثامن من آب ضمنًا بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان".

وذكرت المجموعة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن "استئناف الرحلات الجوية المتوقفة منذ 29 تموز سيخضع لتقييم جديد للوضع الميداني".