أكّدت مصادر في حركة "حماس"، لـ"النشرة"، أنّ كلّ المعلومات عن اختيار أي شخصيّة خلفًا لرئيس المكتب السياسي في الحركة إسماعيل هنية غير صحيحة، طالما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحركة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن المشاورات بهذا الشأن لا تزال مستمرة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "حماس" للنشرة: الحديث عن اختيار أي شخصية خلفًا لهنية غير صحيح طالما لم يصدر بيان رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.