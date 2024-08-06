"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "رحلاتها لأيّام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".
وأوضحت أنّ "الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد عودتها إلى بيروت يوم الثّلثاء 6 آب 2024، هي:
توقيت الإقلاع المعدَّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
صباح 7 آب 08:35 | 22:00 | بيروت - لندن | ME1204
صباح 7 آب 05:35 | 21:15 | بيروت - جدة | ME369
صباح 7 آب 06:10 | 02:10 | بيروت - دبي | ME431
صباح 7 آب 05:25 | 20:55 | بيروت - الدمام | ME443
صباح 7 آب 05:10 | 21:15 | بيروت - الكويت | ME403
*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.
- بالنّسبة إلى يوم الأربعاء 7 آب 2024، الرّحلات الّتي تمّ تأخير مواعيد عودتها، هي:
توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
14:25 | 12:55 | بيروت - بغداد | ME321
صباح 8 آب 09:50 | 22:00 بيروت - لندن | ME204
صباح 8 آب 05:35 | 21:15 بيروت - جدة | ME369
صباح 8 آب 05:40 | 21:15 بيروت - الكويت | ME403
صباح 8 آب 03:30 | 22:30 بيروت - كوبنهاغن | ME226
صباح 8 آب 04:10 | 02:15 بيروت - دبي | ME431
صباح 8 آب 04:35 | 02:50 بيروت - الدوحة | ME435
*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.
- الأربعاء 7 آب 2024: الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
12:00 ظهرًا | 10:25 | بغداد - بيروت | ME320
20:20 | 18:20 | كوبنهاغن - بيروت | ME225.
أمّا في ما يتعلّق بيوم الخميس 8 آب 2024، فالرّحلات الّتي تمّ تأخير مواعيد عودتها، هي:
توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
13:25 | 12:25 بيروت - أثينا | ME252
صباح 9 آب 05:55 | 20:55 | بيروت - الدمام | ME443
صباح 9 آب 05:35 | 21:15 | بيروت - جدة | ME369
23:15 | 21:10 | بيروت - الرياض | ME423
05:10 صباح 9 آب | 21:15 | بيروت - الكويت | ME403
06:10 صباح 9 آب | 02:15 | بيروت - دبي | ME431
05:05 صباح 9 آب | 02:50 | بيروت - الدوحة | ME435
09:55 صباح 9 آب | 22:00 | بيروت - لندن | ME204
*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.
- الخميس 8 آب 2024: الرّحلة الّتي تمّ تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:
توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
07:30 | 09:30 | بيروت - اسطنبول | ME1264
- الخميس 8 آب 2024: الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
10:30 | 09:30 | أثينا - بيروت | ME251
17:40 | 16:40 | لارنكا - بيروت | ME1271
19:55 | 17:50 | الرياض - بيروت | ME422
*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة".
وذكرت الشّركة أنّه "يُسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرّحلات المذكورة أعلاه، بتغيير حجزهم مجّانًا لمرّة واحدة".
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