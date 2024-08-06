"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "رحلاتها لأيّام 6 و7 و8 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".

وأوضحت أنّ "الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد عودتها إلى بيروت يوم الثّلثاء 6 آب 2024، هي:

توقيت الإقلاع المعدَّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

صباح 7 آب 08:35 | 22:00 | بيروت - لندن | ME1204

صباح 7 آب 05:35 | 21:15 | بيروت - جدة | ME369

صباح 7 آب 06:10 | 02:10 | بيروت - دبي | ME431

صباح 7 آب 05:25 | 20:55 | بيروت - الدمام | ME443

صباح 7 آب 05:10 | 21:15 | بيروت - الكويت | ME403

*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.

- بالنّسبة إلى يوم الأربعاء 7 آب 2024، الرّحلات الّتي تمّ تأخير مواعيد عودتها، هي:

توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

14:25 | 12:55 | بيروت - بغداد | ME321

صباح 8 آب 09:50 | 22:00 بيروت - لندن | ME204

صباح 8 آب 05:35 | 21:15 بيروت - جدة | ME369

صباح 8 آب 05:40 | 21:15 بيروت - الكويت | ME403

صباح 8 آب 03:30 | 22:30 بيروت - كوبنهاغن | ME226

صباح 8 آب 04:10 | 02:15 بيروت - دبي | ME431

صباح 8 آب 04:35 | 02:50 بيروت - الدوحة | ME435

*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.

- الأربعاء 7 آب 2024: الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

12:00 ظهرًا | 10:25 | بغداد - بيروت | ME320

20:20 | 18:20 | كوبنهاغن - بيروت | ME225.

أمّا في ما يتعلّق بيوم الخميس 8 آب 2024، فالرّحلات الّتي تمّ تأخير مواعيد عودتها، هي:

توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

13:25 | 12:25 بيروت - أثينا | ME252

صباح 9 آب 05:55 | 20:55 | بيروت - الدمام | ME443

صباح 9 آب 05:35 | 21:15 | بيروت - جدة | ME369

23:15 | 21:10 | بيروت - الرياض | ME423

05:10 صباح 9 آب | 21:15 | بيروت - الكويت | ME403

06:10 صباح 9 آب | 02:15 | بيروت - دبي | ME431

05:05 صباح 9 آب | 02:50 | بيروت - الدوحة | ME435

09:55 صباح 9 آب | 22:00 | بيروت - لندن | ME204

*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.

- الخميس 8 آب 2024: الرّحلة الّتي تمّ تقديم موعد إقلاعها من اسطنبول:

توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

07:30 | 09:30 | بيروت - اسطنبول | ME1264

- الخميس 8 آب 2024: الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

10:30 | 09:30 | أثينا - بيروت | ME251

17:40 | 16:40 | لارنكا - بيروت | ME1271

19:55 | 17:50 | الرياض - بيروت | ME422

*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة".

وذكرت الشّركة أنّه "يُسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرّحلات المذكورة أعلاه، بتغيير حجزهم مجّانًا لمرّة واحدة".