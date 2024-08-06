أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غياث يزبك، إلى أنّ "مسرحيّة الانتقام لرئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والقيادي العسكري في "حزب الله" فؤاد شُكر، بين إسرائيل و"حزب الله" وايران، أَجبرت آلاف اللّبنانيّين والأجانب على قطع إجازاتهم، خشية إقفال المطار اليتيم؛ والصّيف في بداياته".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "الخسائر الأولى تقدَّر بـ3 مليارات دولار، اقتُطعت من جيوب المواطنين، وهي قرشهم الأبيض للأيّام السّود، وذلك لتمويل مجهود تدمير إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر يزبك: نحو 3 مليارات دولار اقتُطعت من جيوب المواطنين لتمويل مجهود تدمير إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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