خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص لفخامة رئيس السنغال ماري تاو نيان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.