الرئيس المصري يستقبل وزير خارجية تركيا في العلمين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية التركية ، اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024 ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، استقبال الوزير ، هاكان فيدان في مدينة العلمين غربي مدينة الاسكندرية شمالي جمهورية مصر العربية.

ونشر حساب الخارجية التركية على منصة "إكس" صورة لقاء الرئيس السيسي مع فيدان، وأرفقه بعبارة "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجيتنا هاكان فيدان في العلمين".

ويجري الوزير التركي زيارة إلى مصر يومي الأحد والاثنين، استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي.

والأحد، أجرى فيدان زيارة تفقدية إلى ميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة .

المصدر : وكالات