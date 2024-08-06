رئيس بلدية نهاريا: إسرائيل تعيش حالة طوارئ منذ 10 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



قال رئيس بلدية نهاريا الواقعة في الشمال الإسرائيلي رونين مارلي، إن عدة طائرات من التي أطلقها حزب الله اللبناني حلقت وانفجرت في المدينة.

وصرح مارلي، أنه تم رصد وقوع أضرار في بلدية نهاريا، إضافة إلى تلقيه تقارير عن وقوع بعض الإصابات.

وطالب رئيس بلدية نهاريا، بأن تطبق إسرائيل ما يحدث في نهاريا في العاصمة اللبنانية بيروت، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار تطبيق القانون.

وأضاف مارلي، أن إسرائيل إسرائيل في حالة طوارئ منذ 10 أشهر، في إطار مواجهتها تحديات من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وإيران والحوثيين الذين يغلقون ميناء إيلات منذ 7 أشهر، قائلًا إن السلطات تحاول الحفاظ أولًا على سلامة السكان.