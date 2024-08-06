وزيرا التضامن والعمل يسلمان ماكينات خياطة وعقود عمل لأوائل خريجي برنامج "تحويشة في بنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية نموذج المحاكاة البنكي بالقري «تحويشة في بنك» بمركز شباب قرية حنون، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني بالتعاون مع بنك مصر للتنمية لتشجيع الفتيات والسيدات وتدريبهن على كيفية الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات إنتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر لهن فرص للعمل بالقري، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

وتضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال المسيرات الماليات لبرنامج الشمول المالي، وجناح التدريب والتنمية، وجناح لعرض منتجات مشاغل المصرية والوحدات الإنتاجية بالمجلس، وجناح لبرنامج نورة، وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115، وجناح لفرع المجلس، وجناح لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجناح بنك مصر الذي يقدم خدمات لتسهيل وصول السيدات للمنتجات الرقمية.

واستمع الحضور لشرح عن تحويشة أو (مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي)، الذي يأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة، كما حضر الضيوف جلسة حية عن الادخار الرقمي لسيدات المشروع، وجلسة عن تنمية قدراتهن، قوتي في حرفتي»، وذلك لدعم السيدات أصحاب المهارات أو الحرف المختلفة أو رائدات الأعمال.

واستمع المحافظ إلى سيدات الغربية وكيفية القيام بعمليتي الادخار والإقراض ضمن مجموعات الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة"، وكيف ساعدهن المشروع في إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد المحافظ بنموذج المحاكاة الذي ينفذه المجلس بشكل مبتكر مع بنك مصر لتعليم وتدريب السيدات وكسر حاجز الرهبة لديهن في التعامل مع البنك ومساعدتهن في الوصول للخدمات التي يقدمها.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تقديره للجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وفرع المجلس القومي للمرأة بالغربية في المبادرة الرئاسيه وإسهاماتها في خدمة المجتمع، خاصةً في مجال تمكين المرأة وتنمية مهاراتها في مختلف المجالات. وأشاد المحافظ بما يقدمه فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ من خدمات متنوعة للسيدات والفتيات في جميع ربوع المحافظة، لاسيما في قرى «حياة كريمة»، كما أشاد بالإنجازات المتميزة التي حققها بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً على دورهم الرائد في تمكين المرأة وخدمة المجتمع بعروس الدلتا.

وفي السياق ذاته سلم محافظ الغربية والوزراء عقود عمل لذوي الهمم والمكفوفين و ماكينات خياطة وشهادات لأوائل خريجي مراكز التدريب التابعة لمديرية العمل فضلا عن تسليم شهادات دورات الحاسب الآلي لذوي الهمم من المكفوفين.