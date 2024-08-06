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هاريس تختار حاكم ولاية مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس حال فوزها بالانتخابات

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها، إن المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز لمنصب نائب الرئيس في حال الفوز بالانتخابات.

وتبدأ المرشحة عن الحزب الديمقراطي هاريس، اليوم جولة تستمر عدة أيام رفقة والز في الولايات الحاسمة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن المقرر أن يحضر والز أول انتخابي للثنائي مساء الثلاثاء في فيلادلفيا في بنسلفانيا.

وذكرت تقارير أمريكية قبيل الإعلان عن اختيار والز، أن حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح هاريس لمنصب نائب الرئيس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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