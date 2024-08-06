مصدر بـ "الكهرباء": تركيب 5 آلاف عداد كودي لمزارع الصحراوي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

خاطبت الشركة القابضة لكهرباء مصر، شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بتحديد موعد للانتهاء من تحرير جميع الممارسات لتركيب عدادات كودية لجميع المباني المخالفة والعشوائية.

وبحسب مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تعكف حاليًا على الانتهاء من تركيب العدادات الكودية لجميع التفريعات الصحراوية التي بلغت أكثر من 2000 تفريعة كل واحدة تضم ما يقرب من 5 محولات تقوم بتغذية المزارع والمناطق الصحراوية من خلال سداد ممارسات شهريًا إلا أنه بعد قرار مجلس الوزراء في 2015 تم المضي قدما في تركيب العدادات الكودية.

وقال المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365"، إنه بلغ بلغ تركيب عدادات الكهرباء المناطق بالظهير الصحراوي الغربي ما يقرب من 5 آلاف عداد حتى الآن، لافتا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف بعد قرار مجلس الوزراء بعدم استثناء أي حالات لتركيب عدادات كودية لها.

ونوه المصدر، بأن الشركة انتهت من تركيب 800 ألف عداد كهرباء كودي للمباني العشوائية والمخالفة من إجمالي 850 ألف طلب تم التقدم بهم لتقنين أوضاعهم خلال الفترة الحالية.