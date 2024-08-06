سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فاطمة سليم، في سؤالها، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الإعلان عن أسماء المدرسين والترويج لخبراتهم ومهاراتهم ومواعيد البدء في مجموعات الدروس وأماكنها أيضا.

وأضافت عضو مجلس النواب: لم يكتف أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالإعلان عن المواعيد على صفحاتهم، بل روج عدد من المدرسين لأنفسهم عبر إعلانات مصورة تروج لمهاراتهم ويدعون الطلاب من خلالها إلى الالتحاق بالمجموعات التي ينظمونها.

وتابعت النائبة: يأتي ذلك في ظل إعلان الوزارة عن قيامها بمحاربة الدروس الخصوصية في مختلف المحافظات، مطالبة الحكومة بتوضيح خطتها بشأن التعامل مع الدروس الخصوصية.