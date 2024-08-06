محافظ الدقهلية خلال تفقده شوارع المنصورة: العمل بضمير شعار المرحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددا من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات وسير الحركة المرورية.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

ووجه المحافظ باستمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع مستوى النظافة والإشغالات ومراقبة الأسواق والحملات المرورية من خلال التنسيق مع شرطة المرافق والمرور ومباحث التموين.

كما وجه مرزوق بالعمل على مدار 24 ساعة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وإعادة الانضباط الي شوارع مدينة المنصورة حتي تعود إلى سابق عهدها عروسا للنيل، مشيراً إلى أن عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يجني ثماره إلا بوعي المواطنين وتعاونهم من خلال الالتزام بوضع القمامة في أماكنها المخصصة وعدم التعدي على الشوارع والأرصفة بالإشغالات وانضباط المخابز وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمستشفياتـ مؤكدا أن العمل بضمير هو شعار المرحلة.