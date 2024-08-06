بالأسماء.. قرارات بتعيين رؤساء أقسام في 4 كليات بجامعة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بتعيين وتكليف عدد من رؤساء الأقسام بكليات: طب الأسنان، والعلوم، والزراعة، والتربية الرياضية.

تضمنت القرارات تعيين وتكليف عدد 11 رئيس قسم بكلية طب الأسنان، وضمت قرارات التعيين كل من: الدكتور عمرو محمد اسماعيل، رئيسًا لقسم الاستعاضة الصناعية، والدكتور وائل محمد مبارك رئيسًا لقسم التقويم، والدكتور أحمد محمد بكري، رئيسًا لقسم أشعة الفم، ولرئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة تم تعيين الدكتور أحمد عبد الله خليل، ولرئاسة قسم جراحة الفم والوجه والفكين، صدر القرار بتعيين الدكتور خالد إبراهيم عبد العزيز.

كما تم تكليف الدكتورة داليا علي أحمد مقرب، رئيسًا لقسم علاج الجذور، والدكتورة سحر سيد علي، رئيسًا لقسم بيولوجيا الفم، والدكتورة منال رفيع حسن، رئيسًا لقسم التيجان والجسور، والدكتور أحمد عبد الحميد، رئيسًا لقسم طب أسنان الأطفال، والدكتورة إيناس علاء الدين، رئيسًا لقسم باثولوجيا الفم، بالإضافة إلى تكليف الدكتورة نرمين السيد محمود، رئيسًا لقسم العلاج التحفظي.

كما شملت قرارات التعيين بكلية التربية الرياضية، تعيين 9 رؤساء أقسام وهم: الدكتورة بسمات محمد علي، رئيسًا لقسم المنازلات والرياضات الفردية، والدكتورة أماني شعبان عبد اللطيف، رئيسًا لقسم الترويح الرياضي، والدكتور ناصر عمر السيد، رئيسًا لقسم التمرينات والجمباز، والدكتور محمد حسين دكروري، رئيسًا لقسم ألعاب القوى، والدكتور محمد سليمان، رئيسًا لقسم علوم الحركة الرياضية، والدكتور خالد حسن محمد، رئيسًا لقسم الرياضيات المائية، والدكتور محمد لطفي، للإشراف على قسم التدريب الرياضي، والدكتور محمد فوزي رئيسًا لقسم الإدارة الرياضية، والدكتور محمد محمد علي، رئيسًا لقسم علوم الصحة الرياضية.

وبكلية العلوم، صدرت قرارات بتعيين الدكتور علاء إسماعيل، رئيسًا لقسم علوم الحاسب، والدكتور شيمي شعراوي، رئيسًا لقسم الفيزياء، والدكتور محمد عبد الله امين، رئيسًا لقسم الكيمياء، والدكتور جابر خلاف، رئيسًا لقسم النبات، ولقسم الجيولوجيا تم تعيين الدكتور عمر عبد العزيز، ولقسم برنامج تقنية المعلومات تم تعيين الدكتور الحسين صديق سعد، كما تم تكليف الدكتور محمد سباق محمد، رئيسًا لقسم الرياضيات، والدكتور محمود إبراهيم، رئيسًا لقسم الحيوان.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين وتكليف 10 رؤساء أقسام بكلية الزراعة، شملت قرارات التعيين كل من : الدكتور وجيه سيد، رئيسًا لقسم الأراضي، والدكتور سيد عبد المقصود، رئيسًا لقسم الوراثة، والدكتور ياسر محمود، رئيسًا لقسم البساتين، والدكتور سمير أحمد، رئيسًا لقسم الميكروبيولوجيا الزراعية، إلى جانب تعيين الدكتور أحمد صلاح، رئيسًا لقسم وقاية النبات، والدكتور عاطف عبد المحسن، رئيسًا لقسم الكيمياء الزراعية، علاوة على تكليف الدكتور علاء الدين عبد الصبور، لرئاسة قسم الاقتصاد الزراعي، والدكتور حسن محمد فؤاد، لرئاسة قسم المحاصيل، ولقسم الألبان تم تكليف الدكتورة مها محمود، لرئاسة القسم، إلى جانب تكليف الدكتورة هناء عياد حليم، لرئاسة قسم أمراض النبات.

ووجه رئيس الجامعة رؤساء الأقسام بضرورة العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بكلياتهم وتحقيق التميز لجامعتهم، متمنياً لهم دوام الرفعة وتحقيق ما تصبوا إليه الجامعة وفق رؤيتها، واستراتيجيتها الهادفة لوضعها في مصاف الجامعات المتقدمة.