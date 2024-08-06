شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام: أولى أهداف التعاون مع أكاديمية الفنون برنامج كتابة السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، إن أول هدف من أهداف برتوكول التعاون مع أكاديمية الفنون هو تنفيذ برنامج كتابة السيناريو، مشيرة إلى أنه سيكون هناك برامج أخرى.

وأضافت إيناس عبد الدايم ردا على سؤال ”الخليج 365” حول الأهداف الرئيسية من برتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم الثلاثاء، بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون، أن هناك 7 برامج ضمن البرتوكول، ولكن سيتم التوسع فيها فيما بعد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن البرامج خلال أيام على موقع الأكاديمية وبدايتها سيكون ببرامج كتابة السيناريو.

ولفتت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، إلى أن هذا البروتوكول يشكل خطوة نوعية ومهمة في مصر، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين الفن والإعلام، وتبادل الخبرات والكفاءات، وإتاحة الفرصة للطلاب والباحثين للاستفادة من الموارد المتاحة في كلا الأكاديميتين.

ووقعت أكاديمية المتحدة للإعلام، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون المصرية وذلك بمقر أكاديمية المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وقع البرتوكول كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة فى مجالى الإعلام والفنون.

شارك فى توقيع البرتوكول كلا من هشام جمال الدين حسن نائب رئيس أكاديمية الفنون، وعميد معهد السينما بالقاهرة إيمان محمد مختار يونس رفاعي، وعميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية محمد كمال الدين حسين محمد، وعميد معهد الفنون الشعبية بالقاهرة سمرسعيد شعبان إبراهيم صالح.

برتوكول تعاون بين آكاديمية الفنون وآكاديمية المتحدة



محمد السيد الشاذلى



الحضور خلال المؤتمر



الحضور



الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس آكاديمية المتحدة



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادة جبارة خلال الاتفاقية



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادة جبارة خلال التوقيع



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادة جبارة خلال التوقيع



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادة جبارة فى المؤتمر



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادة جبارة



الدكتورة إيناس عبد الدايم



الدكتورة غادة جبارة رئيس آكاديمية الفنون



الدكتورة غادة جبارة



الدكتورة غادة جبارة



الدكتورة إيناس عبد الدايم



توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون



توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون



توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون



جانب من الحضور



جانب من توقيع البروتوكول



خلال توقيع اتفاقية التعاون



خلال توقيع البروتوكول



آكاديمية المتحدة وآكاديمية الفنون



مؤتمر تعاون بين آكاديمة الفنون و آكاديمية المتحدة