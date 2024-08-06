ذكر أشخاص مطلعون على الأمر لـ "رويترز" إن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية كاملا هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لرويترز: هاريس تختار حاكم مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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