"النشرة": شهيد وجريح جراء غارة إسرائيلية على أطراف بلدة العديسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"سقوط شهيد وجريح، جرّاء غارة إسرائيليّة على أطراف بلدة العديسة". بدوره، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت أطراف العديسة- رب الثلاثين أدّت في حصيلة أوّليّة، إلى استشهاد شخص وجرح آخر نقله الإسعاف الى المستشفى".

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