نقابة عمال ومستخدمي "كهرباء لبنان": قررنا الإضراب التحذيري غدًا

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء ​لبنان​، في بيان، "أنّها قرّرت الإضراب التّحذيري غدًا الأربعاء الواقع في 7/8/2024، وذلك بعد رفض وزير الماليّة الموافقة على تطبيق المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024، علمًا أنّ عمّال ومستخدمي المؤسّسة يقومون بكامل واجباتهم الوظيفيّة في ظلّ هذه الحرب الشّعواء على لبنان، وخصوصًا جنوبنا الحبيب، لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين (تعرض محطّات التّحويل الرّئيسيّة التّابعة للمؤسسة للقصف)"، مشيرةً إلى "أنّها تبقي اجتماعاتها مفتوحة، لاتخاذ الموقف المناسب".

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