الجيش الإسرائيلي: الانفجار قرب نهاريا ناجم عن سقوط شظايا صاروخ اعتراضي أخطأ الهدف

أفاد ​الجيش الإسرائيلي​ بأنّ التّحقيقات تظهر أنّ الانفجار قرب نهاريا ناجم عن سقوط شظايا صاروخ اعتراضي أخطأ الهدف.

وكان قد ذكر مستشفى نهاريا منذ بعض الوقت، أنّ "عدد المصابين الإسرائيليين بانفجار مسيّرة في الجليل الغربي، ارتفع إلى 17 أحدهم في حالة خطرة".

وكان قد أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على عمليّة ‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة، استهدفت مقرّ قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلّة؛ وأصابت أهدافها بدقّة وحقّقت ‏إصابات مؤكّدة".