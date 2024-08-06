مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلي في مدينة جنين

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب اثنان آخران، برصاص القوات الإسرائيلي في قرية كفر قود، غرب مدينة جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، أنّ "قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في القرية، وأطلقت النار صوبه بكثافة"، مضيفة أنه "سُمح لمسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول إلى المنزل الذين بدورهم أكدوا استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين من الموجودين داخله".
من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "قوات الاحتلال سمحت لطواقمها بالوصول إلى المكان المحاصر، وأبلغتها عن نقل إصابات وشهداء، قبل أن تتراجع وتجبر طواقم الإسعاف على مغادرة المكان".
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