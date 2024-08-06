رصد 628 جريمة إسرائيلية ضد الفلسطينيين

بلغ عدد الجرائم والانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتلك التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، 628 جريمة على مدار الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد الشهداء في غضون الأسبوع الماضي 273 شهيدا فيما أصيب 587 فلسطينيا بحسب إحصاء المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين للفترة 30 يوليو - 5 أغسطس 2024.

وكشف التقرير الأسبوعي للمرصد الإعلامي للمنظمة، أن عدد المجازر التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضمن جرائم الإبادة في قطاع غزة 16 مجزرة، والتي استهدفت المدارس بشكل متكرر حيث طالت قذائفها المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات ومدرسة حمامة بمدينة غزة ومدرسة حسن سلامة في حي الشيخ رضوان، ليصل عدد المدارس التي جرى استهدافها إلى 152 مدرسة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فضلا عن استهداف المستشفيات حيث قصفت قوات الاحتلال محيط مستشفى شهداء الأقصى، كما تجاوز عدد من سقطوا بنيران قوات الاحتلال من الفلسطينيين أربعين ألفا منذ ذلك التاريخ حتى 5 أغسطس 2024 ليصبح العدد 40229 في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة في قرابة 300 يوما.

وفي الضفة الغربية، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا، واعتقلت 161 آخرين، فيما بلغ عدد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة 5 اقتحامات ضمت 2253 متطرفا يهوديا جابوا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة المذكورة. وهدمت قوات الاحتلال 10 منازل في كل من القدس والخليل ورام الله وأريحا، بالإضافة إلى 8 منشآت تجارية في كل من القدس والخليل وسلفيت، وبئر ماء في نابلس، و3 حظائر وغرف زراعية في نابلس والقدس، فيما أحرق المستوطنون خياما سكنية في رام الله. وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيَ زراعية في بيت صفافا بالقدس المحتلة لغايات استيطانية، كما جرفت أراضي زراعية وأشجارًا في الخليل، وأحرق المستوطنون أراضي زراعية وأشجارًا في رام الله وقلقيلية ونابلس.

واقتلعت قوات الاحتلال والمستوطنون وأحرقوا أكثر من 215 شجرة زيتون وتين في كل من سلفيت والخليل، بالإضافة إلى مصادرة وإحراق 4 سيارات في كل من جنين ورام الله والخليل.

وبلغ بذلك عدد الاعتداءات التي اقترفتها عصابات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية نحو 29 اعتداء شملت كذلك إغلاق طرق والاعتداء على الفلسطينيين وإطلاق النار وإلقاء الحجارة عليهم، كما صادرت قوات الاحتلال قرابة الـ 8000 متر مربع في قرية إسكاكا بسلفيت بغية بناء مستوطنة "توفيم حنيا".