كوريا الجنوبية تفرض حظر على سفر مواطنيها لهذه المناطق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على سفر مواطنيها إلى المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، نظرًا للمخاوف المتصاعدة بشأن زيادة حدة التوترات في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية لي جاو-وونج، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الحكومة في كوريا الجنوبية تأمل ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة والتي تتمثل في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة".

وأضاف لي أن تحذير السفر صدر بعد الإعلان عن مقتل القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شُكر وعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية.