الخارجية الأمريكية: موقف واشنطن بشأن ضرب أهداف داخل روسيا لم يتغير

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن إمكانية تمديد الإذن لأوكرانيا بشن ضربات عميقة داخل روسيا باستخدام أسلحة غربية، سيعتمد على الوضع في ساحة المعركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريحات صحفية : "إجابتي لم تتغير، نحن نتابع باستمرار احتياجات الجيش الأوكراني ونقيّم الوضع الأمني بشكل دوري ونحاول الاستجابة لاحتياجاتهم".

وأضاف ميلر "لقد بدأنا هذه الإجراءات منذ بداية الأمر، ونتخذ القرارات المتعلقة بنوع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا وأي قيود قد تُفرض على استخدامها بعناية وبشكل مدروس".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول، تسلّم كييف الدفعة الأولى من طائرات "إف 16"، ما يلقى ترحيبًا كبيرًا سواء من الأوكرانيين أو من الدول المؤيدة لهم. وتعد هذه الطائرات الأمريكية الصنع من بين أهم الأسلحة التي تم منحها لأوكرانيا حتى الآن، بينما تجتهد قواتها لصد الجيش الروسي.