وزيرا خارجية الأردن وقطر يبحثان التدهور الخطير بالمنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن وقف العدوان على غزة يمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوتر والتصعيد اللذين يهددان بدفع المنطقة كلها نحو المزيد من الصراع والحروب.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الأردني مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفيًا، حول التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة وخروقاتها للقانون الدولي، فضلًا عن تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وأكد الجانبان - وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم - استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة التي يواجهها القطاع.