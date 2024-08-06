شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تختتم المرحلة الأولى من مبادرة "سفراء التكنولوجيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني اختتمت مؤسسة "حياة كريمة" المرحلة الأولى من مبادرة "سفراء التكنولوجيا" حيث احتفلت المؤسسة اليوم بتخرج الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لبرنامج "سفراء التكنولوجيا" في جامعة القاهرة، البرنامج الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يوليو الماضي.

وتضمن حفل التخرج تكريم الخريجين وتقديم الشهادات، بالإضافة إلى كلمات من ممثلي المؤسسة والوزارة، وعرض لإنجازات المشاركين خلال فترة البرنامج.

وشهد الحفل تخرج 580 شابا وشابة من طلاب الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، ومنهم جامعة القاهرة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، وجامعة سوهاج، وجامعة الزقازيق. حيث يهدف برنامج "سفراء التكنولوجيا" إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة وتطبيقها في مختلف المجالات، مما يسهم في تطوير الكوادر الشابة، ودعم الابتكار الرقمي في مصر. ويشمل البرنامج تدريبات مكثفة ومحاضرات متخصصة وورش عمل تطبيقية تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والخبرات اللازمة للتميز في مجالات التكنولوجيا المتنوعة لغير المتخصصين.

وفي هذا السياق أكدت السيدة بثينة مصطفى - المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة ان المؤسسة تفتخر بإنجازات هؤلاء الشباب وتؤكد التزامها بمواصلة دعمهم وتقديم البرامج التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم، كما وجهت الشكر لوزارة الاتصالات متمثلة في د غادة لبيب نائب وزير الاتصالات على دورها الفعال في تنمية المجتمع وخاصة المساهمة في بناء قدرات الشباب وأشادت بالتعاون المستمر في نشر الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية بقرى حياة كريمة عن طريق الندوات التوعوية التي تقدمها للمواطنين بنطاق كافة القرى وأخيرا وليس آخرا التعاون المشترك في برنامج سفراء التكنولوجيا في اطار خطة المؤسسة لتنمية وبناء قدرات الشباب تحت شعار Agile Youth .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان برنامج سفراء التكنولوجيا" هو تجسيد عملي لرؤية الوزارة في بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن ومنتج ومستدام ؛ فقد نجحت المبادرة في العمل على ثلاث محاور أساسية هي؛ تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل ، نشر الوعي بأهمية التكنولوجيا في المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الريفية، وبناء جسور التواصل بين الأجيال المختلفة، من خلال مشاركة الشباب في تطوير مجتمعاتهم، كما أكدت معالي النائبة ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤمن بأن التكنولوجيا هي المحرك الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات الرقمية هو الاستثمار في مستقبل الوطن وقدمت التهاني للشباب الخريجين من المرحلة الأولى

للبرنامج.

يأتي هذا البرنامج الطموح في إطار جهود مؤسسة "حياة كريمة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب ودعمهم في مجال التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تحديات المستقبل.