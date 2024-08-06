شكرا لقرائتكم خبر عن صقل المهارات الرقمية الأبرز.. خطة حكومية متكاملة لتأهيل الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقا من اهتمام الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتأهيل الطلاب لسوق العمل باعتباره أصبح أمرًا لا مفر منه، لاسيما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يخص مستقبل سوق العمل، أقرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها، خطة متكاملة لتأهيل الطلاب، وذلك من خلال الاهتمام بالمنظومة التدريبية وإطلاق مبادرات تأهيلية للطلاب.

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة عدد من المسارات الهامة، في مقدمتها ضمان أن تتضمن البرامج التعليمية برامج عملية ميدانية تستهدف تنمية مهارات وجدارات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل على أن يتم التدريب على رأس العمل بالشركات بنسبة (75 % ) تدريب عملي و (25% ) تدريب نظري، مع التوسع في مبادرات صقل المهارات الرقمية أجيال مصر الرقمية" من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل في هذا المجال.

وتشير الحكومة، إلي التوسع في مبادرات تأهيل الشباب وحديثي التخرج للالتحاق بسوق العمل، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية، بالإضافة إلي إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني، بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني للطلاب، فضلا عن زيادة المتدربين من الشباب في إطار مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، واستكمال التوسع في إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، بهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل.