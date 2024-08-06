اشارت قناة 12 الإسرائيلية الى ان عشرات البلدات في الشمال منها مدينة نهاريا تلقت أمرا بدخول سكانها للملاجئ بشكل فوري.
ولفتت قناة 12 الإسرائيلية الى انه لم يحدث أبدا منذ بداية الحرب أن تتلقى كافة بلدات الجليل والجولان أوامر بالبقاء قرب الملاجئ.
بدورها، ذكرت القناة "14" العبرية بانه من كريات شمونة والجليل الأعلى إلى نهاريا، صدرت تعليمات لسكان الشمال بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.
كما اعلنت بلدية نهاريا بانه نظرًا لتقييم الوضع الذي أجراه الجيش، ندعو جميع سكان المدينة إلى تقليل الأنشطة غير الضرورية والبقاء بالقرب من المناطق المحمية.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة 12 الإسرائيلية: لم يحدث أبدا منذ بداية الحرب أن تتلقى كافة بلدات الجليل والجولان أوامر بالبقاء قرب الملاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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