لابيد: الحكومة الإسرائيلية الفوضوية تضر بعمل الجيش وتعرض الأمن القومي للخطر

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أنّه "خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع، تسلل المتطرفون إلى قواعد الجيش الإسرائيلي ثلاث مرات بدعم من الوزراء وأعضاء الكنيست".

ولفت إلى أنّه "لم يسبق لإسرائيل أن شهدت مثل هذه الحكومة غير الشرعية والفوضوية التي تضر بعمل الجيش وتعرض الأمن القومي للخطر"، مضيفًا "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كالعادة في لحظات الحقيقة، اختفى".

وكان قد اقتحم متظاهرون من الحريديم اليهود قاعدة تل هشومير قرب تل أبيب خلال مظاهرة ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك مع استمرار المعارك في قطاع غزة والخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي في القطاع في مواجهة الفصائل الفلسطينية والشمال أمام "حزب الله".