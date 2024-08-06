واصل الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت على دفعات قبيل كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى اسبوع القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الاسرائيلي يواصل خرق جدار الصوت فوق بيروت على دفعات قبيل كلمة نصرالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.