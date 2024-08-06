استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في جدة اليوم، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي. وقدم رئيس البرلمان العربي وسام القائد لولي العهد تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك. حضر الاستقبال، نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.



كانت هذه تفاصيل خبر وسام القائد لولي العهد لمواقفه في الدفاع عن القضايا العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.