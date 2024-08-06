العاهل الأردني يحذر من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم

ياسر رشاد - القاهرة - حذر العاهل الأُرْدُنّيّ الملك عبد الله الثاني، من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم، ما يستدعي تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر الديوان الملكي في بيان اليوم الثلاثاء إن تحذيرات العاهل الأردني جاءت خلال اتصالات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحث خلالها الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة.

وأكد العاهل الأُرْدُنّيّ أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشار البيان إلى أن العاهل الأردني أكد أيضا أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية .