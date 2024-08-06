إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري بمقاطعة خيرسون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال على لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري في المقاطعة، قامت بها مجموعة من القوات الأوكرانية.

وأوضح سالدو حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن مجموعة من القوات الأوكرانية حاولت، الليلة الماضية، تنفيذ عملية إنزال بحرية على تيندروفسكايا كوسا، حيث شارك في العملية 12 زورق سريع، بينها ثمانية تحمل قوات، وأربعة للدعم الناري، كما استخدمت قوات كييف الطائرات المسيرة في الهجوم والاستطلاع.

وأضاف سالدو أن هذه هي المحاولة الثانية التي يقوم بها نظام كييف هذا العام لارتكاب أعمال استفزازية في منطقة لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري، مؤكدًا أن العملية هدفت للتأثير الإعلامي كسابقتها وانتهت بالفشل.