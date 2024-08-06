كينيا والإمارات تحذران رعاياهما بالابتعاد عن الاحتجاجات العنيفة في بريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت كينيا والإمارات العربية المتحدة مواطنيهما في المملكة المتحدة بالابتعاد عن الاحتجاجات العنيفة في بريطانيا.

وقالت المفوضية العليا الكينية في لندن إنها تراقب عن كثب الاضطرابات وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.

كما حثت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها في المملكة المتحدة على ممارسة أعلى مستوى من الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ضوء الوضع الأمني ​​غير المستقر في مدن مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتنصح وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها بأهمية البقاء على اتصال بالسفارة في لندن في حالة الطوارئ أو الاشتباه بأي خطر محتمل.

وقد صدرت تحذيرات مماثلة حتى الآن من قبل خمس دول أخرى على الأقل وهي: ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا ونيجيريا والهند.