أوكرانيا: روسيا استخدمت صواريخ كورية شمالية للهجوم على كييف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية ميخايلو شامانوف، اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ الباليستية التي استخدمتها القوات الروسية لمهاجمة كييف، في وقت متأخر من الليلة الماضية، قد تكون كورية شِمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، عن المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية ميخايلو شامانوف قوله: إن "في الليلة الماضية شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيا على كييف، ووفقا لمعلومات القوات الجوية الأوكرانية فإن القوات الروسية استخدمت في هجماتها أربعة صواريخ باليستية من طراز (إسكندر-إم) أو صواريخ كورية شِمالية من طراز (كيه إم-23)".

وأضاف أن القوات الروسية حاولت لاحقا مهاجمة منطقة كييف بطائرات بدون طيار من طراز شاهد، موضحًا أنه حتى صباح اليوم لم ترد أنباء عن أضرار في البنية التحتية أو وقوع إصابات في كييف.

إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري بمقاطعة خيرسون

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال على لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري في المقاطعة، قامت بها مجموعة من القوات الأوكرانية.

وأوضح سالدو - حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن مجموعة من القوات الأوكرانية حاولت، الليلة الماضية، تنفيذ عملية إنزال بحرية على تيندروفسكايا كوسا، حيث شارك في العملية 12 زورق سريع، بينها ثمانية تحمل قوات، وأربعة للدعم الناري، كما استخدمت قوات كييف الطائرات المسيرة في الهجوم والاستطلاع.

وأضاف سالدو أن هذه هي المحاولة الثانية التي يقوم بها نظام كييف هذا العام لارتكاب أعمال استفزازية في منطقة لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري، مؤكدًا أن العملية هدفت للتأثير الإعلامي كسابقتها وانتهت بالفشل.