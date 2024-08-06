طيران إسرائيل يخرق جدار الصوت فوق بيروت ومناطق بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

اخترقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية حاجز الصوت فوق أجواء "صيدا" وقرى الجنوب في لبنان، على مرحلتين.

وأغار الطيران المسير بصاروخين على منطقة "درب الحورات" في "ميس الجبل"، كما خرق طيران الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت للمرة الثانية، وعلى دفعتين، فوق القطاع الشرقي من الجنوب..وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت، على دفعتين، فوق بيروت وضواحيها.

في سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني ثكنة "راميم" بقذائف المدفعية

وزير صحة لبنان: رفع درجة الجاهزية في المستشفيات تحسبا لأي طارئ

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أن بلاده رفعت درجة الجاهزية في المستشفيات تحسبا لأي تطور يمكن أن يحدث، مؤكدًا أن بلاده لديها ما يكفي من مخزون طبي لمدة 4 أشهر.

وأوضح الأبيض -في تصريحات نقلتها قناة (العربية الحدث)، اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة اللبنانية حرصت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على رفع درجة جاهزيتها عبر تفعيل غرفة الطوارئ الصحية بالوزارة ورفع جاهزية الكوادر الطبية والاستشفائية والإسعافية، فضلا عن زيادة مخزون المستلزمات والأدوية.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي توسع بالاعتداءات على لبنان كما ونوعا؛ ما دفع الحكومة اللبنانية للزيادة من جاهزيتها وتوفير المستلزمات والأدوية في كافة المستشفيات، فضلا عن إنشاء أقسام جديدة لمعالجة الحروق في الجَنُوب اللبناني.

وفيما يتعلق بمخزون أدوية الأمراض المزمنة، أوضح وزير الصحة اللبناني، أن الشركات لديها احتياطي يكفي ما بين 4 إلى 5 أشهر، ووزارة الصحة تعمل على زيادة هذا المخزون وكذلك أدوية الأمراض السرطانية إلى أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن هناك 100 ألف نازح من مناطق العدوان في جَنُوب لبنان، منوها بأن وزارة الصحة اللبنانية أجرت تمارين تحاكي حالة الحرب والاعتداءات لتجهيز الكوادر الطبية والمستشفيات لأي حالة طوارئ.