البرهان يصدر مرسوماً بتعيين عبدالله يحيى عضواً بالمجلس السيادي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مرسوما دستوريا يقضى بتعيين عبد الله يحيى أحمد حسين عضوا بمجلس السيادة عن تجمع "قوى تحرير السودان".

وقال إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم - "إن رئيس مجلس السيادة وجه الأمانة العامة للمجلس والجهات المعنية بالدولة بتنفيذ المرسوم".

ويأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الإلتزام بتنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان.

نجاة البرهان من محاولة اغتيال شرقي السودان

نجا رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان من هجوم طائرة مسيرة استهدف قاعدة بشرق السودان أثناء زيارة معهد المشاة بولاية البحر الأحمر.

وأفادت مصادر العربية إن البرهان نجا من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة استهدفته شرقي السودان.

وأضافت المصادر أن مسيرة انتحارية استهدفت البرهان أثناء مشاركته في مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية بمعهد "جِبيتْ" العسكري بولاية البحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني بخير وتم إجلاؤه إلى مدينة بورتسودان، مشيرة أن المسيرة لم تحدث أضرار تذكر.