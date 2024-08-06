التعليم: 655 شكوى من امتحانات الثانوية العامة بـ 26 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت اللجنة القانونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنوطة بمتابعة التحقيق في مخالفات الثانوية العامة 2024، إنها تلقت 655 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأضافت اللجنة، أن الشكاوى واردة من 26 محافظة تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير والمديريات التعليمية إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية.

وأشارت إلى أنه تم فحص القضايا والشكاوى التي تخص المعلمين والطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت مؤتمرا صحفيا قبل قليل في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024.