بعد حكم المؤبد.. قرار جديد من المحكمة بشأن "ديلر العمرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونٍس:

حجزت محكمة مستأنق جنايات الجيزة، أولى جلسات معارضة متهم على حكم أول درجة ضده بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالإتجار في الهروين بالعمرانية، إلى جلسة 3 سبتمر المقبل للحكم.

وفق أمر الإحالة في القضية رقم ١٧٥٧٥ لسنة ۲۰۲۳ جنايات العمرانية والمقيدة برقم ٦١٦٣ سنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة، فإن المتهم في يوم 7 ديسمبر 2023، بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدراً هيروينا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدراً الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حيث أحرز سلاحًا أبيض مطواه "قرن غزال" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

في وقت سابق أحيل المُتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، بتهمة ترويج الهيروين المخدر، والتي أدانته بجلسة 4 أبريل الماضي، بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام.