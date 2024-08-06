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نصر الله: تصلنا اتصالات من جهات وقحة للضغط علينا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إنه لو كان مشروع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو خوض حرب مع لبنان لخاضها فهو لا يحتاج إلى ذريعة.

وأكد نصر الله: اتخاذ إسرائيل قرار خوض حرب واسعة معقد وصعب واتخاذ مثل هذا القرار ليس سهلا، موضحا أن "وفود تأتي إلينا وتضغط وتصلنا اتصالات من جهات وقحة لم تدن ولم تستنكر الاعتداء على الضاحية".

وأضاف نصر الله: "ردنا آت إن شاء الله إما وحدنا أو في إطار رد جامع مع المحور".

وأشار نصر الله، إلى أن المجتمع الدولي يدعو حزب الله إلى ضبط النفس لكنه يسمح لنتنياهو بقتل النساء والأطفال الفلسطينيين دون إدانة، مؤكدا أن الحزب لم يذهب إلى التصعيد والإسرائيليون هم من اختاروا ذلك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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