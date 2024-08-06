للعام الثاني.. الطالبة "ميار" تحصل على 6% بامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

للعام الثاني، رسبت "ميار.ح.ط"، طالبة الثانوية العامة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بعد حصولها العام الماضي على نسبة 4.51 % بنتيجة امتحانات العام الماضي.

وحصلت ميار، ابنة قرية الشاورية، العام الجارى على نسبة 6.34 % بمجموع درجات 26 درجة في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2024، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصلت العام الماضي على نسبة أقل بامتحانات الثانوية العامة.

وكانت قد حصلت الطالبة العام الماضي في امتحانات الثانوية العامة على 18.5 درجة بنسبة 4.51%، موضحة أنها كانت متفوقة وأنها ظُلمت في النتيحة.

وحصلت الطالبة بمدرسة أنور السادات الثانوية بنات بنجع حمادي، في اللغة العربية على 5 درجات، واللغة الأجنبية الأولى على 4.5 درجات، واللغة الأجنبية الثانية على صفر، والكيمياء 6 درجات، والأحياء درجة واحدة، والجيولوجيا وعلوم البيئة صفر، والفيزياء درجتان.