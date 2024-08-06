نصر الله: ردنا آت إما وحدنا أو في إطار رد جامع مع محور المقاومة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن إيران لم تفتح جبهة نار لكن إسرائيل هي التي اعتدت عليها لتفعل ذلك.

وأوضح أنه لو كان مشروع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو خوض حرب مع لبنان لخاضها فهو لا يحتاج إلى ذريعة.

وأكد نصر الله، أن اتخاذ إسرائيل قرار خوض حرب واسعة معقد وصعب واتخاذ مثل هذا القرار ليس سهلا، موضحا أن "وفود تأتي إلينا وتضغط وتصلنا اتصالات من جهات وقحة لم تدن ولم تستنكر الاعتداء على الضاحية".

وأضاف نصر الله: "ردنا آت إن شاء الله إما وحدنا أو في إطار رد جامع مع المحور"، مشددا على أن "ردنا سيأتي قويا وفاعلا".

وأشار نصر الله، إلى أن المجتمع الدولي يدعو حزب الله إلى ضبط النفس لكنه يسمح لنتنياهو بقتل النساء والأطفال الفلسطينيين دون إدانة، مؤكدا أن الحزب لم يذهب إلى التصعيد والإسرائيليون هم من اختاروا ذلك.