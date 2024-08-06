والدة "الثانية على الثانوية الأزهرية": قضيت على توترها بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قالت سماح دياب، والدة الطالبة مريم ماهر، الثانية بشهادة الثانوية الأزهرية، إن والد مريم كان دائمًا إلى جانبها في تخفيف التوتر الذي تشعر به، وساعدها في المذاكرة بتوجيهات إيجابية.

وأضافت، والدة الطالبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بكره"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن مريم كانت دائمًا متفوقة، حيث أنها كانت تحصل على المركز الأول في مدرستها، وهو ما جعلها تشعر بقلق كبير في فترة الامتحانات، لافتة إلى أنها كانت تبعد عن مريم إخوتها الذين كانوا يشعرون بالقلق بجانبها، وسعت دائمًا لتشجيع مريم وزيادة ثقّتها بنفسها، والجهد الذي بذلته كان سببًا رئيسيًا في نجاحها.

وتابعت بأنها كانت تحرص على تنظيم وقت مريم بين الدراسة والراحة، مؤكدة أن ابنتها كانت قادرة على تحقيق التوازن بين المذاكرة وأوقات الراحة، وكانت دائمًا تسعى لتحقيق الأفضل، وأنها كانت متوقعة أن تكون من الأوائل بناءً على جهدها.

وفيما يخص مستقبل مريم الأكاديمي، أكدت سماح أنها تدعم رغبة ابنتها في دراسة اللغات، مشيرة إلى أن مريم تسعى لدخول كلية تتناسب مع ميولها، مؤكدة أنها ستكون قادرة على التميز في دراستها، حتى وإن كانت تدرس لغة جديدة مثل الألمانية.