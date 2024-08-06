لم ينجح أحد.. إلغاء امتحان الكيمياء لطلاب مجمع شها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

فوجئ طلاب الثانوية العامة شعبة علمي بمجمع قرية شها مركز المنصورة التابع لإدارة شرق المنصورة التعليمية بالدقهلية، بإلغاء امتحان مادة الكيمياء لجميع الطلاب والبالغ عددهم 140 طالبًا وطالبة، عقب تداول مقطع فيديو يظهر قيام إحدى أولياء الأمور بإملاء إجابات الأسئلة خلال الامتحان.

وظهرت نتيجة الثانوية العامة اليوم وباطلاع الطلاب على نتائجهم تبين حجب النتيجة، وبالاستفسار من قبل الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم، تم إبلاغهم بإلغاء الامتحان لجميع الطلاب على أن يؤدى في امتحانات الدور الثاني.

وعبّر عدد من أولياء الأمور عن عضبهم من قرار وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أن أبناءهم ليس لهم ذنب فيما جرى، مطالبين بمحاسبة المسئولة عن إملاء الإجابات التي ظهرت في مقطع الفيديو ومحاسبة من حضرت إليه لإملائه.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر قيام إحدى أولياء الأمور بالوقوف أسفل لجنة مجمع شها، وقيامها بإملاء الإجابات خلال أداء امتحان مادة الكيمياء.

وقررت وزارة التربية والتعليم فتح تحقيق في الواقعة ليصدر قرار بحرمان جميع الطلاب من نتيجة الامتحان وإلغاءه وأن يؤدى في امتحانات الدور الثاني.