الذهب يتراجع مع تعافي الدولار وتوقعات بخفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط من ارتفاع الدولار، لكن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في أيلول واحتدام التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط أبقى سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2401.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 1409 بتوقيت غرينتش. وخسر المعدن الأصفر 1.5 بالمئة في الجلسة الماضية وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2442.90 دولار. وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، وسجل الدولار أول صعود أمام الين الياباني هذا الشهر.

ورفض صناع السياسات في المركزي الأميركي فكرة أن بيانات الوظائف في تموز التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد يهوي إلى ركود، لكنهم أشاروا إلى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 100 بالمئة خفض أسعار الفائدة في أيلول. وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 27.24 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 919.30 دولار، وكسب البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 870 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ تموز 2017 أمس الاثنين.