إيلونيد مورغان أول امرأة تتولى رئاسة حكومة في ويلز

أصبحت إيلونيد مورغان أول امرأة تتولى رئاسة حكومة ويلز، بعد انتخابها من قبل البرلمان المحلي في هذا الاقليم التابع للمملكة المتحدة.

وتخلف مورغان البالغة 57 عاما، زعيم حزب العمال في ويلز فوغان غيتينغ الذي استقال الشهر الماضي بعد سلسلة فضائح. وهي عضو في البرلمان المحلي منذ عام 2016، وانضمت عام 2011 إلى مجلس اللوردات في وستمنستر حيث هي حاليا في "إجازة مصرح بها".

وكانت أيضا نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 1994 و2009.

واشارت مورغان بعد انتخابها، الى "إنه لشرف لي أن أقف أمامكم اليوم كأول امرأة تصبح رئيسة وزراء ويلز".

في ويلز التي يبلغ عدد سكانها 3,1 ملايين نسمة تتولى الحكومة المحلية العديد من الملفات مثل الصحة والتعليم والنقل.

وخلال الحملة الانتخابية لقيادة حزب العمال في ويلز وكانت يومها المرشحة الوحيدة، قدمت نفسها على أنها "مرشحة الوحدة" في حزب عمالي قوضته التوترات.

ويمثل وصول إيلونيد مورغان إلى السلطة مرحلة جديدة في فترة مضطربة في الحياة السياسية في بريطانيا.