EasyJet احدى أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم توقف عملياتها في إسرائيل حتى اذار 2025

اعلنت شركة الطيران "EasyJet" البريطانية، إحدى أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم، "توقف عملياتها في إسرائيل حتى 29 اذار 2025"، وذلك بسبب الاوضاع الامنية في منطقة الشرق الاوسط.

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