إعلام إسرائيلي: إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه عكا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل الغربي".

وأوضح هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "المسيّرة التي سقطت على عكا أدت إلى إصابة 6 من جنود الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على عمليّة ‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة، استهدفت مقرّ قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا المحتلّة؛ وأصابت أهدافها بدقّة وحقّقت ‏إصابات مؤكّدة".