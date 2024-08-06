النشرة: إطلاق صواريخ اعتراضية اسرائيلية فوق القطاع الشرقي ما احدث أصوات في حاصبيا ومرجعيون

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بإطلاق صواريخ اعتراضية اسرائيلية فوق القطاع الشرقي ما احدث أصوات قوية في قرى وبلدات منطقتي حاصبيا ومرجعيون.

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